Raimondo Todaro approda ad Amici 20: quando e in che ruolo

Raimondo Todaro, ballerino storico di Ballando con le Stelle, sta per approdare nel talent Amici 20 di Maria De Filippi. A lanciare l’indiscrezione è stato il sito TvBlog.it che ha anche svelato quale sarà il ruolo del ballerino amatissimo e quando lo vedremo sulla rete ammiraglia di casa Mediaset.

Raimondo Todaro ad Amici 20

In qualche modo il nome di Raimondo Todaro è stato legato indirettamente ad Amici anche nel corso della passata edizione, per via di alcune vicende sentimentali che lo hanno riguardato. Todaro è infatti l’ex marito di Francesca Tocca, ballerina professionista del talent della De Filippi e dalla quale ha avuto anche una figlia.

La loro storia entrò in crisi in concomitanza con la liaison che la Tocca ebbe nella passata edizione con il ballerino-allievo Valentin, anche se i loro rapporti sarebbero distesi anche per il bene della bambina.

Una storia, quella tra Francesca e Valentina, che tra vari tira e molla giunse poi al capolinea, come confermò la ballerina a mezzo social la scorsa estate.

Ma quale sarà dunque il ruolo di Todaro ad Amici? Scrive in merito il sito televisivo: