E se Federica Calemme ha interrotto la sua conoscenza con Gianmaria Antinolfi perché pensa ad un altro, pare che questo misterioso ragazzo, fuori dal Grande Fratello Vip, abbia già voltato pagina frequentando un’altra.

Sui social, da ore, gira incessantemente un messaggio di una carissima amica di Federica che cerca di farle arrivare la sua comunicazione in merito al misterioso ragazzo fuori:

Sono l’amica di cui Federica parla spesso nella casa del GF Vip e stamattina mi reclamava perché cercava un mio consiglio! Non so come farglielo arrivare e se questo è l’unico modo spero di riuscirci !Un uomo come Gianmaria è ciò che ti auguro! Fuori non c’è niente di meglio ad aspettarti.

Anche Roberta, sorella di Federica, ha detto la sua in merito:

Spero che venga comunicato anche se non penso. Lo scopo del reality è proprio questo, mettere in scena teatrini non veri e purtroppo mia sorella ci è cascata. lo penso che domani le faranno credere che questo ragazzo non si sia presentato in puntata perché è rimasto deluso per quello che è successo, cosa non vera. Noi da casa non possiamo fare altro che rimanere a guardare.

