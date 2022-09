Noemi, una ragazza trans con un vissuto simile a quello di Elenoire Ferruzzi, svela di aver avuto rapporti intimi con Luca Salatino, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Dopo aver postato un video decisamente indicativo tramite le sue Instagram Stories (trovate tutto in apertura del nostro articolo), Noemi ha contattato Amedeo Venza che ha postato lo screen della loro conversazione:

Amedeo Venza le ha chiesto se potrebbe provare la loro conoscenza e lei non ha avuto alcun dubbio:

Ovviamente sì, qualche anno fa facemmo un video, purtroppo il volto non si vede ma chi conosce la sua intimità lo riconoscerebbe subito. Detto questo non sono qui per sputtan*re nessuno ne è in cerca di visibilità, ma mi da ai nervi vedere una persona come Luca fare delle affermazioni a Elenoire solo per far credere che determinate cose non le fa… vorrei dirgli una cosa.. Luca nessuno mette in dubbio la tua eterosessualità né il tuo essere uomo sii solo sincero e non nasconderti dietro falsi moralismi. Solo così ne uscirai vincente…sempre!