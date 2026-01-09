Raffaella Scuotto, il nuovo amore dopo Brando: ecco chi

Uomini e Donne, nuova frequentazione per Raffaella Scuotto: archiviata la storia con Brando spunta Angelo

Sembra esserci un nuovo capitolo sentimentale nella vita di Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex scelta di Brando Ephrikian. A distanza di circa sei mesi dalla fine della loro relazione, alcuni indizi apparsi sui social lasciano pensare che la giovane abbia ritrovato il sorriso accanto a un altro uomo.

Nelle ultime ore, infatti, l’attenzione dei fan più attenti è stata catturata da un dettaglio apparentemente innocuo: Raffaella ha condiviso sui social l’immagine di un orso di peluche, lo stesso oggetto che compare anche in alcuni contenuti pubblicati da Angelo Moretta. Una coincidenza che, per molti, rappresenta una chiara conferma di una frequentazione in corso.

Di Angelo, al momento, si sa poco. Non sembra appartenere al mondo dello spettacolo e, dai profili social, risulterebbe impegnato come organizzatore di eventi, dettaglio che lo colloca lontano dalle dinamiche televisive tipiche del programma di Maria De Filippi.

Questi segnali social assumono ancora più peso alla luce di un recente commento di Brando Ephrikian, che aveva lasciato intendere di non essere lui ad aver intrapreso una nuova relazione. Parole che avevano scatenato la reazione della sorella di Raffaella, intervenuta in sua difesa.

La rottura con Brando

La rottura definitiva tra Brando e Raffaella risale allo scorso luglio. Dopo una prima crisi, l’ex tronista si era detto pronto a lottare per salvare il rapporto, ma nella seconda separazione non ci sono stati tentativi di riavvicinamento. Nel frattempo, lei si è trasferita a Milano, mentre lui ha ripreso la vita da single, spesso al centro di voci su presunti flirt.

Per ora Raffaella non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali: resta quindi da capire se quella con Angelo sia una relazione destinata a durare o solo una conoscenza agli inizi. Quel che è certo è che, almeno per il momento, il passato sembra definitivamente alle spalle.