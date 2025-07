Raffaella Scuotto dopo la rottura con Brando interviene sui gossip

Raffaella Scuotto interviene di nuovo sui vari gossip post rottura e decide di dire la sua. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, scelta di Brando Ephrikian durante la scorsa edizione del programma, è tornata sui social per rispondere alle critiche e alle indiscrezioni circolate dopo la fine della loro relazione.

La coppia aveva ufficializzato la rottura solo poche settimane fa, e Raffaella aveva subito ringraziato i suoi follower per l’affetto ricevuto in un momento così delicato. Ma allo stesso tempo non aveva nascosto il fastidio per i continui pettegolezzi che, a quanto pare, continuano a circolare (qui per le sue primissime dichiarazioni).

“Si faceva pagare tutto”? Raffaella replica duramente

Negli ultimi giorni, alcuni screenshot diffusi da Raffaella stessa hanno mostrato messaggi e commenti poco carini, in cui si parlava delle presunte vere motivazioni della rottura con Brando. Tra le accuse più ricorrenti, quella secondo cui lei “si faceva pagare tutto”. Dichiarazioni che hanno spinto la Scuotto a intervenire con forza: “È da settimane che leggo commenti di chi pensa di sapere tutto e parla a nome mio. ‘Si faceva pagare tutto’, ‘l’ha lasciato sui social’, ‘io so più di te’… Ma vi rendete conto? Se vi basate solo sulle vostre percezioni per giudicare, state sbagliando di grosso.”

“Ho dato tutto, forse anche troppo”

Nel suo lungo sfogo, Raffaella ha voluto chiarire la sua posizione, sottolineando l’impegno che ha messo nella relazione:

“Ho sempre pagato, ho sempre compreso e ho fatto il possibile per far funzionare le cose, forse anche più del dovuto. Ma poi ho scoperto delle cose che mi hanno fatto davvero schifo. Alcune persone hanno infangato il mio nome solo per proteggere altri, raccontando bugie. Se non parlo è solo per rispetto, ma sappiate che se lo facessi, in molti perderebbero la faccia.”

Fine di una storia e voglia di voltare pagina

Con queste parole, Raffaella ha lasciato intendere che dietro la rottura con Brando ci siano dinamiche più complesse di quanto emerso finora. E anche se per ora ha scelto di non entrare nei dettagli, la sua volontà è chiara: mettere un punto e ripartire, lasciandosi alle spalle le malelingue e le falsità.Raff