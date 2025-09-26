Raffaella Scuotto si è fidanzata? Il video subito cancellato

Raffaella Scuotto fidanzata?

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto nuovamente fidanzata? Il video pubblicato (e subito eliminato)

Raffaella Scuotto, ex protagonista di Uomini e Donne, è tornata al centro dell’attenzione social per un video misterioso apparso – e poi scomparso – sul suo profilo TikTok. Dopo la rottura con Brando Ephrikian, in tanti si chiedono se per lei sia arrivato un nuovo amore.

Nelle ultime ore, diversi utenti ci hanno segnalato un filmato pubblicato da Raffaella sul suo profilo TikTok, che però è stato rimosso poco dopo. Abbiamo comunque avuto modo di visionarlo prima che sparisse dalla piattaforma.

Il video era in linea con uno dei trend attualmente più popolari su TikTok: sulle note del brano The winner takes it all degli Abba, molti utenti realizzano contenuti in cui mostrano il proprio sguardo innamorato verso qualcuno di speciale.

Raffaella ha seguito lo stesso format, condividendo un breve filmato in cui il suo sguardo sognante era rivolto a un uomo di cui però si vedeva solo il braccio tatuato.

Non è Brando, chi è?

Un dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti: confrontando i tatuaggi visibili con quelli dell’ex Brando, non sembrano esserci somiglianze. Per questo, l’ipotesi di un ritorno con Ephrikian sembrerebbe da escludere.

Il video ha generato subito grande curiosità tra i follower, con tanti commenti e teorie su chi potesse essere il misterioso protagonista. Tuttavia, dopo qualche ora, Raffaella ha cancellato il contenuto, che ora non è più visibile sul suo profilo.

C’è davvero una nuova frequentazione in corso? E perché togliere il video dopo averlo condiviso? Al momento Raffaella non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Nel frattempo, l’ex corteggiatrice ha aggiornato i suoi follower su un importante cambiamento: ha lasciato Napoli per trasferirsi a Milano. Sui social sta documentando tutte le fasi del trasloco, condividendo scorci della sua nuova vita nel capoluogo lombardo.