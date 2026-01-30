Raffaella Scuotto fa una confessione spiazzante su Brando

Raffaella Scuotto ha deciso di rompere il silenzio e raccontare pubblicamente quanto vissuto nella relazione con Brando Ephrikian, conosciuto durante l’esperienza a Uomini&Donne. Lo ha fatto attraverso un lungo video pubblicato su Instagram, durato circa venti minuti, in cui ha spiegato di aver sentito il bisogno di parlare solo ora per liberarsi di un peso che portava dentro da tempo.

Nel suo sfogo, Raffaella ha raccontato di aver scelto in passato di perdonare alcuni tradimenti, una decisione che definisce personale e sofferta. Nonostante il tentativo di andare avanti, ha ammesso di non esserci mai riuscita davvero. Col passare del tempo, ha iniziato a prendere coscienza di ciò che stava vivendo, arrivando a riconoscere di essere stata vittima non solo di violenza psicologica, ma anche fisica. Una consapevolezza maturata lentamente, vissuta inizialmente in silenzio per vergogna e per un forte senso di manipolazione.

“Non voglio parlare dei tradimenti perché scegliere di perdonare o non perdonare è una scelta personale. Io ho scelto di perdonare, ma non sono mai riuscita ad andare avanti. (…) So di essere stata tradita perché lui me lo ha confermato. Ma io ho scelto di andare avanti e ho scelto di andare avanti anche nonostante sia stata vittima di violenza psicologica e vittima di violenza fisica”, ha raccontato. Ha poi aggiunto che la sua famiglia è venuta a conoscenza di quanto accaduto solo dopo la fine della relazione, spiegando quanto fosse difficile trovare la forza di chiudere: “Non chiedetemi perché non sono riuscita a lasciarlo subito, perché non lo so neanche io”.

Nel racconto emerge un forte senso di annullamento personale. Raffaella ha parlato di una relazione che l’ha fatta sentire senza dignità e senza rispetto, descrivendosi come una persona manipolata e profondamente segnata da quell’esperienza: “Ero manipolata, è stata una relazione traumatizzante”.

Un altro momento chiave, secondo quanto raccontato, sarebbe arrivato quando ha scoperto che Brando avrebbe definito il loro rapporto una semplice “relazione di lavoro” parlando con amici in comune. Da lì, dice, qualcosa si è spezzato definitivamente. “Quando ho visto la cattiveria ho cominciato a capire e ad aprire gli occhi”, ha spiegato, aggiungendo di sentirsi oggi sollevata per aver trovato il coraggio di uscire da quella situazione.

Raffaella ha anche ricordato il periodo successivo alla rottura, segnato dal silenzio e dalle critiche ricevute per essere stata lei a prendere la decisione di chiudere. “Sono fiera di aver lasciato, sono fiera di essere uscita da quella situazione”, ha detto, pur riconoscendo di essere ancora in un percorso di guarigione: “Ora mi sento bene ma so che devo ancora guarire, mi devo liberare dalla rabbia”.

Infine, ha ribadito di non voler più proteggere chi, a suo dire, non lo merita, anche a costo di esporsi alle polemiche. Al momento Brando Ephrikian non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito. Le parole di Raffaella sembrano però dare un nuovo significato a quanto scritto in passato dalla sorella, che aveva lasciato intendere l’esistenza di verità nascoste pronte a emergere.