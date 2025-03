Raffaella Mitaritonna eliminata nel secondo Serale di Amici 24

L’unica eliminata del secondo Serale di Amici 24 è stata la ballerina Raffaella Mitaritonna, che ha avuto la peggio al ballottaggio contro Luk3. Scopriamo quali sono state le sue prime parole a caldo, subito dopo la sua uscita.

La ballerina della squadra Pettinelli – Lettieri, è stata l’unica allieva ad uscire dal talent al termine della seconda puntata del Serale di Amici 24. Ecco cosa ha raccontato ai microfoni di WittyTV dopo aver appreso, in Casetta, la sua eliminazione:

Io non sono stata molto nella Casetta, è stato un mese e mezzo, due mesi, però penso che sia diventata una seconda casa per me. I miei compagni nonostante il poco tempo mi sono stati molto vicini in qualsiasi situazione, quindi andandomene lascio comunque un pezzo di cuore lì.

E’ stata un’esperienza bellissima, e penso che se si potesse rifare la rifarei per altre mille volte. Io ero incredula, pensavo ‘non è possibile!’, perché poi alla mia età non pensavo potessi arrivare qui, avevo fatto da una settimana 17 anni. Penso al primo giorno che ho fatto la puntata, dove ho preso la felpa, e mi ricordo che c’era mia madre con me, che mi sosteneva come sempre, e sentivo l’adrenalina a mille, speravo in tutti i modi di poter prendere il banco e di rimanere qui. E’ stato tutto bello, a prescindere da come è andata.