La masturbazione è l’atto sessuale intimo più antico del mondo e praticarla è assolutamente sano e normale. Anche gli amici del Grande Fratello Vip ne hanno bisogno, ed infatti, proprio per questo motivo la produzione del reality show avrebbe messo a disposizione una stanza per la privacy che qualcuno, in queste ore, non avrebbe utilizzato così come svelato da Raffaella Fico.

Raffaella Fico becca Nicola Pisu in bagno mentre si masturba

Secondo quanto riportano i colleghi di Novella 2000, Raffaella Fico avrebbe beccato Nicola Pisu alle prese con un momento intimo in bagno e Manila Nazzaro, senza pensarci due volte, avrebbe pubblicamente fatto il suo nome scatenando l’ira della rete:

Non è stata l’ex di Mario Balotelli a raccontarlo, ma un’altra donna della casa: Manila Nazzaro. Secondo il racconto di alcuni utenti, Raffaella Fico avrebbe sì sorpreso Nicola nell’atto, ma avrebbe semplicemente raccontato di aver trovato un uomo in questa situazione. Inoltre ha aggiunto che non avrebbe fatto il nome. Sarebbe stata invece Manila Nazzaro a ripetere più volte il nome di Nicola.

Proprio Manila Nazzaro è stata recentemente protagonista di una frecciatina da parte di Patrizia Mirigliani che ha preso le difese del figlio “pungendo” l’ex Miss Italia.