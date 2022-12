Raffaella Fico, ospite di Casa Pipol, ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip raccontando pure un retroscena su Soleil Sorge, sua acerrima nemica quando si trovava nella residenza più spiata di Cinecittà.

Raffaella Fico svela se ha querelato Soleil Sorge e commenta il suo ruolo al GF Vip

“Se ho querelato Soleil Sorge? No, non più”, ha svelato la ex concorrente: “Umanamente è venuta fuori questa parte e mi è dispiaciuto”, ha aggiunto la showgirl.

Raffaella Fico ha svelato di fare il tifo per Oriana Marzoli ed ha commentato anche gli uomini dell’attuale edizione, partendo da Antonino Spinalbese:

Che penso di Antonino? Se fossi stata all’interno della Casa non sarebbe stata assolutamente il mio tipo, non mi fa sesso. Quello nuovo che è entrato non mi piace per niente. Come maschi non mi attira nessuno… nada de nada.

E per quanto riguarda il prossimo ruolo di opinionista di Soleil Sorge (che sostituirà Sonia Bruganelli per una settimana) commenta:

Complimenti a lei, ve lo dico con tutta onestà. Io non sono una ragazza che ha invidia verso le altre donne… in questo caso benvenga.