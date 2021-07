Raffaella Fico verso il Grande Fratello Vip? Ex vincitore dell’Isola in trattativa

Giungono nuove indiscrezioni sul fronte del Grande Fratello Vip. Il reality show condotto da Alfonso Signorini dovrebbe ripartire il 13 settembre, salvo cambio dell’ultimo minuto e tra i concorrenti pronti a varcare per primi la fatidica porta rossa potrebbe esserci proprio una ex gieffina, Raffaella Fico. A svelare il suo nome è Fanpage.it che cita fonti vicine secondo cui la showgirl sarebbe molto voluta da Signorini.

Raffaella Fico verso il Grande Fratello Vip e le altre trattative in corso

Tra le trattative per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, oltre a Raffaella Fico spunterebbero anche tre nomi molto interessanti – alcuni per nulla nuovi – ovvero quelli di Totò Schillaci, Pamela Prati e Raz Degan.

Quest’ultimo, in particolare, potrebbe rappresentare il vero colpaccio da parte di Signorini. Vincitore dell’Isola dei Famosi 2017, trionfò con l’89% delle preferenze pur avendo condotto un’isola in solitaria.

Tra le trattative in corso ci sarebbe anche quella di Totò Schillaci e Pamela Prati, il cui nome prima dato per certo era poi stato smentito ma al tempo stesso era emersa la volontà della showgirl di rientrare nella spiatissima Casa.

Con il passare dei giorni, dunque, il cast della prossima edizione del GF Vip si va via via formando e non mancherebbero nomi di primo livello. Saranno presto confermati?

Il possibile cast del GF Vip 6

Katia Ricciarelli (cantante)

Manila Nazzaro (showgirl ed ex Miss Italia)

Anna Lou Castoldi (attrice e figlia di Morgan e Asia Argento)

Manuel Bortuzzo (nuotatore)

Gianmaria Antinolfi (imprenditore ed ex di Belen e Dayane Mello)

Jessica, Lulu e Charlie (principesse etiopi)

Ainnet Stephens (modella)

Alex Belli (attore)

Andrea Casalino (modello)

Francesca Cipriani (ex Pupa)

Elena Morali (ex Pupa)

Luca Vismara (ex di Amici e Isola dei Famosi)

Jo Squillo (performer)

Amedeo Goria (giornalista)

Maria Monsè (opinionista)

Soleil Sorge (influencer, ex Uomini e Donne e Isola dei Famosi)

Sophie Codegoni (ex tronista di Uomini e Donne)

Carmen Russo (showgirl)

Davide Silvestri (ex attore di Vivere)

Raffaella Fico (showgirl)

Totò Schillaci (ex calciatore)

Raz Degan (regista, ex vincitore Isola dei Famosi 2017)

Pamela Prati (showgirl)