Raffaella Fico avrebbe denunciato Soleil Sorge per le ipotetiche frasi razziste che l’influencer italo americana avrebbe pronunciato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Raffaella Fico ha denunciato Soleil Sorge? L’indiscrezione bomba

La news arriva da Amedeo Venza che usa il condizionale non avendo la certezza di questa “soffiata”. Raffaella Fico, nel corso dell’ultima puntata in diretta del GF Vip, non era presente in puntata e la sua assenza ha generato enorme curiosità.

Scondo l’esperto di gossip, il motivo potrebbe essere proprio questo:

Come mai Raffaella Fico non era presente nella puntata del GF Vip? Pare che ha denunciato Soleil per delle frasi razziste credo, sia a livello penale che civile: se ne parlerà in puntata? Soleil verrà messa al corrente di questa cosa?

E se Raffaella non si è presentata in puntata, nel suo account di Instagram ha ringraziato tutti:

Volevo ringraziare tutti voi che mi avete sostenuta in quest avventura,grata di aver provato belle e forti emozioni….La spettacolarità di questa esperienza è giunta al termine, thank you all.

