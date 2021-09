Raffaella Fico avrebbe mentito sul suo stato sentimentale prima dell’ingresso nella Casa del GF Vip. Se, infatti, durante i provini ed al settimanale Chi si era dichiarata single, provocata da un altro concorrente l’ex di Balotelli ha invece replicato: “Alfonso, non mi piace nessuno, inutile che provochi, sono fidanzata”.

Raffaella Fico ha mentito sul fidanzato, ecco perché

Ma perché Raffaella Fico prima del suo ingresso ha mentito dichiarandosi single? In realtà la Vippona farebbe coppia fissa con il fidanzato ed imprenditore Piero Neri, erede di una impresa mercantile di Livorno. Secondo quanto scrive Chi, i due si frequentano dallo scorso luglio ma la storia sarebbe rimasta sempre “segreta”.

Nonostante non vi siano foto insieme sui social della showgirl, per la Fico si tratterebbe di qualcosa di importante al punto da aver presentato Piero alla figlia Pia e trascorso gran parte delle vacanze tutti e tre insieme. Torna quindi la domanda iniziale: perché Raffaella Fico ha mentito?

In primo luogo, secondo Chi, perché Raffaella non avrebbe ancora conosciuto la famiglia Neri per motivi ignoti. In secondo luogo perché l’imprenditore tiene molto alla sua privacy. Nonostante questo però la Fico nella Casa avrebbe già ampiamente parlato del compagno dicendosi molto innamorata.

Secondo il settimanale, questo sarebbe avvenuto perché Piero sarebbe un amico intimo di Gianmaria Antinolfi, dunque nella Casa del GF Vip la showgirl avrebbe deciso di non mentire davanti a lui forse per non dover essere sbugiardata.

Che siano davvero queste le ragioni? Ovviamente non ci è dato saperlo, chissà se dopo il reality la coppia si ritroverà ancora più unita e desiderosa di procedere verso il grande passo…