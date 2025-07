E’ ufficialmente finita tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto. Nonostante le speranze dei fan e i momenti intensi vissuti in studio, la storia tra Raffaella e Brando è ufficialmente giunta al capolinea. Dopo settimane di voci e segnali social che avevano fatto pensare a una crisi, è stata proprio lei — Raffaella — a rompere il silenzio con un messaggio lungo, sincero e sofferto pubblicato nelle sue storie Instagram. Dal giorno della scelta a Uomini e Donne, la coppia aveva mostrato un forte legame e una grande complicità, condividendo sorrisi, viaggi e attimi privati con i follower.

E proprio da Instagram parte il messaggio di Raffaella, che ha condiviso il duro momento con i suoi seguaci:

“Da come avrete già potuto capire, io e Brando non stiamo più insieme.

Vi ho sempre portati nel bello della nostra relazione, nelle risate e negli occhi che brillavano solo a parlarne: è così che ho iniziato questa relazione.

Ma pian pian, andando avanti, mi sono resa conto che i miei occhi si spegnevano sempre più a causa di molti alti e bassi vissuti e non è così che un amore va vissuto.

Non farò la vittima, non m’importa quel che si dirà: «ecco, sei arrivata al tuo obiettivo», «volevi solo questo», chi mi conosce e ha condiviso momenti con noi, sa perfettamente come abbiamo vissuto questo amore, quanta gioia negli alti e quanta sofferenza nei bassi e probabilmente i bassi hanno lasciato in me delle ferite troppo profonde affinché potessi lasciar correre.

Chiudo questa storia con il cuore a pezzi, voglio bene a Brando più di quanto io stessa possa immaginare, ma questo non basta quando mancano altre componenti fondamentali.

Mi sento in colpa? Assolutamente sì, far soffrire le persone è sempre stato uno dei miei più grandi traumi, ma non mi sentirò mai in colpa per la fine di un amore perché bisogna alimentarlo affinché vada avanti e se questo è venuto a mancare, la colpa è di entrambi, è sempre al 50%, come anche i meriti, come ogni cosa che fa andare avanti un qualsiasi rapporto umano.

Resta il fatto che continueremo a volerci bene anche se le nostre strade si dividono, perché quello che si vive non si dimentica mai, come non svanirà mai ciò che si è provato.”