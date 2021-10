Raffaella Fico crede realmente di poter denunciare Soleil Sorge per il famoso “bye bitch” ripetuto un paio di volte nella Casa del Grande Fratello Vip. Durante (e dopo) la puntata in diretta, Sonia Bruganelli si è scagliata contro la ricciolina un po’ incoerente.

Raffaella denuncia Soleil per “Bye bitch”, Sonia Bruganelli la “smaschera”

Su quella frase io non posso aggiungere altro, mi fermo qui perché verrà valutato nelle sedi opportune. Non posso andare oltre su queste frasi e su queste affermazioni.

Con queste parole Raffaella, durante il confronto in diretta con Soleil, ha fatto intendere di volerla denunciare.

Poi, di ritorno in studio, Sonia Bruganelli le ha chiesto delle spiegazioni:

Le hai fatto causa per una stron**ta come questa?

Raffaella Fico ha tagliato corto:

Sono una madre e mia figlia parla l’inglese, sei una mamma e dovresti capirlo e invece ti ostini a fare finta di non avere capito.

Dopo la puntata, Sonia ha voluto fare delle precisazioni mostrando l’incoerenza della Fico:

Lei ha fatto un TikTok dove ballava la canzone I’m bitch I’m boss. Era lei che aveva messo in palio la sua verginità dopo essere uscita dal GF? Ecco, magari quelle cose sarebbe opportuno che la figlia non le leggesse, poi per il resto sono tutte stronz*te…