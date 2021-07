Il 18 giugno scorso, Raffaella Carrà compiva 78 anni e sui social veniva travolta da un affetto mai sopito nei suoi confronti. Lo stesso che oggi, nel giorno della sua morte, in migliaia stanno dimostrando sui social con messaggi di cordoglio e di sconcerto al tempo stesso.

Solo pochi giorni fa, a distanza di qualche tempo, Raffaella Carrà era intervenuta sui social per quello che sarebbe poi stato il suo ultimo messaggio ai fan. Ancora una volta quell’eleganza e quella educazione che l’hanno sempre contraddistinta è trapelata in quelle sue ultime parole ufficiali:

E se nel giorno del compleanno aveva avuto a cuore il suo grande pubblico, con la Rai e nello specifico con il direttore della prima rete, Stefano Coletta, la Carrà aveva scelto il silenzio. A svelarlo è stato proprio lo stesso Coletta due settimane fa, in occasione della presentazione dei palinsesti Rai, quando aveva annunciato il suo mancato ritorno in tv:

Ha scelto di restare lontana dalla vita pubblica in questo anno e mezzo. Con lei stiamo tentando di parlare. L’ho chiamata anche per il compleanno ma non mi ha risposto… Resta un desiderio quello di portarla per un progetto particolare su Rai1.