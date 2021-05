Tra Raffaele Renda e Martina Miliddi, a quanto pare, ad Amici 20 sarebbe rimasto qualcosa in sospeso ed i due ragazzi starebbero cercando di conoscerci un po’ di più lontani dalle telecamere. Il sospetto che ci fosse qualcosa tra i due era sorto dopo la reazione di Martina in risposta alle curiosità dei follower.

Adesso, ad intervenire sul rapporto con la ballerina è stato anche il cantante ex allievo di Amici 20, Raffaele, il quale durante una diretta Instagram con Stefano Fisico ha ammesso:

Le sue parole, seppur molto poche sull’argomento, hanno contribuito ad alimentare ulteriormente il gossip e la curiosità che ruota attorno alla coppia. Già nei giorni scorsi lo stesso Renda, ospite di Verissimo, aveva lasciato intendere qualcosa che nelle passate ore ha in qualche modo confermato.

A Tv Sorrisi e Canzoni, invece, il cantante parlando del triangolo tra Martina e Aka7even aveva commentato:

È stato un momento che mi ha un po’ scombussolato, ero amico sia di Luca, che era innamorato di lei, sia di Martina, mi sono trovato in mezzo a un triangolo che volevo evitare, volevo che risolvessero le cose tra di loro, non volevo fare la telenovela, io ero in tv a fare musica […] Sono single. Ho avuto una storia lunga, ma poi è finita.