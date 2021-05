E finalmente, dopo averci offerto delle piccole “briciole” sulla loro ipotetica frequentazione, Martina Miliddi e Raffaele Renda potrebbero essere diventati una coppia ufficiale dopo Amici 20.

Il cantante calabrese si è recato in quel di Cagliari, città dove vive Martina Miliddi che lo ha accolto portandolo al mare e postando uno scatto molto esaustivo tra le sue storie di Instagram.

Ed infatti, dopo il video di Raffaele a Cagliari, anche Martina ha postato una foto mano nella mano con il cantante per poi immortalarlo mentre canta il suo nuovo singolo “Focu Meu”, uscito proprio in questi giorni.

Il VIDEO lo trovate ad inizio articolo: cosa ne pensate di questa nuova coppia?

La frequentazione con Martina procede. All’interno della scuola ho preferito non buttarmi a capofitto perché lei doveva essere concentrata sulla danza e io sulla musica. C’è stata l’opportunità fuori di conoscerci e ne stiamo approfittando. Al momento non saprei dire però cosa succederà.

C’è stato un momento di difficoltà perché io ero molto amico di Martina ma anche di Luca. Non mi sembrava il caso di mettermi in mezzo al loro rapporto. E’ stata più la decisione di Martina di chiudere il rapporto con Luca che mia perché io non ho mai fatto nulla.

Non penso di essere stata egoista. Io consideravo Luca un amico e dopo quello che è successo i rapporti si sono raffreddati. Una volta usciti, le vite vanno avanti. Lei è libera e anche io lo sono. Pertanto, possiamo entrambi ritentare una situazione.