La querela di Fedez a Selvaggia Lucarelli: ecco quanto le aveva chiesto

Nel corso di un’intervista per il podcast Supernova di Alessandro Cattelan, Selvaggia Lucarelli ha affrontato temi importanti legati al giornalismo e alla gestione delle opinioni nell’era dei social. La giornalista ha raccontato con ironia e schiettezza episodi emblematici della sua carriera, tra cui il peso economico delle querele ricevute annualmente e il confronto con il rapper Fedez, culminato in una richiesta di risarcimento.

Selvaggia Lucarelli svela quando le ha chiesto Fedez di risarcimento

Lucarelli ha spiegato come il giornalismo, specialmente per i freelance, comporti rischi legali elevati: “Ricevo una ventina di querele l’anno, ma la maggior parte viene archiviata. Tuttavia, anche solo per arrivare all’archiviazione bisogna sostenere costi legali”.

L’aspetto più oneroso non riguarda il penale, ma le cause civili: “Non è questione di coraggio, ma di fondi. Ogni causa civile può costare dai 3 ai 4 mila euro, anche se hai ragione”.

Un episodio curioso è legato a una condanna scoperta casualmente: “L’ho saputo tramite il Corriere della Sera perché non aprivo la PEC da due anni!”

Lo scontro con Federico Lucia

Tra le querele ricevute, spiccano due denunce da parte di Fedez, con richieste di risarcimento pari a 50.000 e 150.000 euro. Lucarelli ha sottolineato che, nonostante le divergenze, non ha mai querelato il rapper:

Ho sempre pensato che avessimo una posizione dominante entrambi, potevamo risponderci reciprocamente senza vie legali.

Le tensioni tra i due sono nate principalmente dai social, dove Selvaggia non ha mai esitato a criticare pubblicamente atteggiamenti e iniziative del rapper.

Dal teatro al giornalismo: il percorso di Selvaggia

Selvaggia Lucarelli ha raccontato anche i suoi inizi: “Non sapevo cosa volevo fare. Mia madre mi disse: ‘Vuoi fare l’attrice?’. E ci ho provato, ma ero tutto ciò che non volevo essere: grigia”.

Dopo un periodo nel teatro, durante il quale ha studiato accanto a talenti come Vanessa Scalera, Lucarelli ha trovato la sua strada nella scrittura, iniziando dai blog fino a diventare una delle voci più discusse del panorama giornalistico e dei social.

Oggi, attraverso una newsletter, Lucarelli cerca una maggiore libertà espressiva, pur riconoscendo il costo elevato di mantenere opinioni critiche in uno spazio non supportato da editori: “Sui social il legale te lo paghi tu, ed è costoso avere opinioni”.