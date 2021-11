Nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip. La bomba arriva dal buon Giuseppe Candela che aggiunge un quartetto niente male (con un nome “ripescato” dalle teche della Casa più spiata d’Italia).

Candela flash! Al Grande Fratello Vip, versione extralarge dopo i buoni ascolti, sbarcano nuovi concorrenti. Lunedì sera il reality condotto da Alfonso Signorini darà il benvenuto a quattro new entry: la bombastica Valeria Marini, gli ex gieffini Biagio D’Anelli e Ferdinando Giordano. dulcis in fundo il chirurgo Giacomo Urtis…