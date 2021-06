Dopo la diffida di Piera Maggio, nella puntata di ieri di Quarto Grado, il conduttore Gianluigi Nuzzi ha continuato a parlare del caso di Denise Pipitone replicando agli attacchi della madre della bimba scomparsa 17 anni fa a Mazara del Vallo.

Quarto Grado parla di Denise Pipitone dopo la diffida

C’è un patto importante tra Quarto Grado e il nostro pubblico che ci segue con affetto. Questo patto ha una regola: la notizia prima di tutto. E cosa vuol dire? Significa che noi non tacciamo nulla, rispettiamo tutti e non abbiamo la presunzione di risolvere i casi ma raccontiamo tutto. Questo lo possiamo fare senza farci dettare le scalette o i temi da nessuno se non dalla cronaca. La priorità è quella dei fatti. Io ho rispetto delle vittime e dei parenti e non inseguiamo il gossip.

A quel punto Nuzzi ha spiegato che la redazione di Quarto Grado ha rispetto per i parenti e per la piccola Denise Pipitone, dispiaciuto per non esserci stato nel momento della sua sparizione:

Se noi ci fossimo stati avremmo presidiato la giustizia e la verità con determinazione. Qui le indagini sono state fatte male, malissimo e ancora oggi c’è confusione. Pensate che l’ex pm Angioni oggi è indagata per false dichiarazioni, ma noi non eravamo in onda all’inizio di questa storia…

La replica di Piera Maggio su Twitter

Piera Maggio, madre della piccola Denise Pipitone è intervenuta su Twitter per replicare a Gianluigi Nuzzi: “Ma siamo stupidi? Andremo avanti nelle sedi opportune”.