Quarto finalista Grande Fratello Vip 7, Alberto, Andrea, Milena, Nikita, Onestini o Tavassi: chi va in finale? Risultati dei sondaggi

Chi andrà in finale tra Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi? Questa volta cambia la domanda dei sondaggi del Grande Fratello Vip poiché nella puntata di lunedì 27 marzo sarà svelato il quarto finalista della settima edizione, derivante proprio dal televoto aperto in questa ultima puntata del reality.

Quarto finalista Grande Fratello Vip 7, risultati dei sondaggi

Uno solo tra Alberto De Pisis, Andrea Maestrelli, Milena Miconi, Nikita Pelizon, Luca Onestini ed Edoardo Tavassi conquisterà un posto certo in finale: chi sarà?

Si tratta di sei nomi importanti, poiché ciascuno dei Vipponi finiti in nomination ha contribuito a dare qualcosa all’edizione. Solo lunedì 27 marzo scopriremo chi sarà ufficialmente il quarto finalista scelto dal pubblico da casa dopo Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà.

Secondo i risultati dei sondaggi online, il quarto finalista del Grande Fratello Vip 7 potrebbe essere Nikita: cosa ne pensate?

Non ci resta che attendere il nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip per scoprire come andranno le cose.

Ecco, nel frattempo, i risultati dei sondaggi online partendo dal nostro che potete votare QUI: