Jessica Selassiè è una delle concorrenti più apprezzate del Grande Fratello Vip. Nonostante la squadra di Signorini cerchi di metterla (inspiegabilmente) in seconda fila, la princess sa farsi valere.

Quanto spende Jessica Selassiè al mese? Spunta il video

Tra una chiacchierata con l’American Smile (meglio conosciuto come Alessandro Basciano) e una gara in cucina con l’adorabile Barù, in queste ore è saltato fuori pure un video di Jessica che risale ai tempi di Riccanza.

La princess in quella clip affermava di vivere da sola e di spendere circa 100mila euro al mese:

Prima abitavo con mio fratello e invece adesso ho un appartamento a Piazza di Spagna. Mi mantengono i miei genitori e spendo 100mila euro al mese più o meno…

Vi ricordiamo che il video in questione fa riferimento ad un’esperienza televisiva che Jessica ha avuto ben 4 anni fa. Oggi, infatti, sembra veramente un’altra persona e anche il suo utilizzo del denaro sarà inevitabilmente cambiato.

Quanto spende Jessica Selassié al mese 💶💶😱 pic.twitter.com/q5pzFApCdp — GossipeTrash (@GossipeTrash) December 20, 2021

La scheda

Classe 1994, Jessica Haile Selassié è la maggiore delle tre giovani principesse pronipoti dell’ex imperatore di Etiopia.

Per lei non è la prima esperienza televisiva: nel 2017 ha partecipato alla seconda edizione di Riccanza e oggi è pronta a mettersi nuovamente in gioco.

Amante del mondo della moda e di tutto ciò che riguarda l’estetica, Jessica racconta di essere pacata e tranquilla e di non amare i litigi. Riuscirà a mantenere la calma anche nella Casa del GF Vip?