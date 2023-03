Quanto ha guadagnato Antonella Fiordelisi al Grande Fratello Vip? La ex concorrente del reality show, secondo Dagospia, si sarebbe portata a casa una cifra molto interessante.

Quanto ha guadagnato Antonella Fiordelisi dal Grande Fratello Vip?

Secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino, la fidanzata di Edoardo Donnamaria si sarebbe intascata una bella cifra:

I guadagni settimanali di Antonella Fiordelisi, eliminata lo scorso lunedì , al Grande Fratello VIP sarebbero oltre i 5.000 euro. Pensando che è rimasta nella casa per 26 settimane, il calcolo é presto fatto. Speriamo vivamente non sia vero.

La scheda dell’ex concorrente del GF Vip

Classe 1998, Antonella Fiordelisi è una giovane modella e schermitrice.

Originaria di Salerno, inizia a dedicarsi alla scherma fin da bambina: a soli 15 anni, infatti, ottiene il titolo di Campione d’Italia a squadre per la promozione in A2 e decide di proseguire la sua carriera a livello agonistico.

Nel corso degli anni è entrata a far parte del mondo della moda e dello spettacolo e, dopo aver partecipato a numerosi programmi televisivi come Temptation Island e Uomini e Donne, è stata al centro di alcuni gossip per i suoi presunti flirt. Ad oggi è molto seguita sui social e su Instagram conta oltre un milione di follower.