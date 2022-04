Uno degli argomenti che appassiona maggiormente gli spettatori è quello legato ai cachet ed anche per l’Isola dei Famosi 2022 non manca la consueta domanda di rito: quanto guadagnano i naufraghi? In queste ore sono spuntati i presunti cachet di tre concorrenti in particolare: Marco Melandri, Lory Del Santo e Ilona Staller.

Cachet Isola dei Famosi: quanto guadagnano i naufraghi?

Sarebbero proprio loro tre i naufraghi dell’edizione in corso dell’Isola dei Famosi con il cachet più alto. A renderlo noto è stato il portale MOW che rispetto al lato prettamente economico relativo ai naufraghi, ha svelato:

I loro compensi settimanali vanno da 5 a 10mila euro a settimana.

Si tratta ovviamente di una pura indiscrezione che non trova al momento alcuna conferma da parte di fonti ufficiali Mediaset, ma i rumors raccolti dal portale si concentrano in modo particolare su tre dei concorrenti attualmente in Honduras:

Il campione di MotoGP risulta essere tra i naufraghi più pagati di questa edizione, insieme a Lory Del Santo e Ilona Staller. Tutti e tre, infatti, su questo ipotetico podio dei Paperoni dell’Isola, avrebbero accettato di partecipare siglando un contratto da almeno 10mila euro a settimana.