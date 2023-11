Quanto guadagna Mirko Brunetti al Grande Fratello? Il concorrente è tra i più apprezzati dell’edizione anche per via del suo “triangolo” amoroso con protagoniste Greta Rossetti e Perla Vatiero.

Quanto guadagna Mirko Brunetti al Grande Fratello? Ecco la cifra settimanale

Mirko Brunetti si trova in una situazione molto particolare. La sua attuale fidanzata lo aspetta fuori dalla Casa e la sua ex è entrata come concorrente ufficiale del Grande Fratello dopo la rottura durante Temptation Island.

Non è certo un periodo facile per il ragazzo, che – tuttavia – ogni settimana di permanenza nella Casa guadagna una somma considerevole. Volete sapere a quanto ammonta questa cifra?

Il compenso che riceve un concorrente VIP è sicuramente più elevato di quello di un “nip”, Mirko Brunetti, avendo già partecipato a un altro programma, riceve per il Grande Fratello una cifra consistente.

Secondo le indiscrezioni della rete, pare che il concorrente ogni settimana riceva ben 5.000 euro: cosa ne pensate?

La scheda del concorrente

Mirko Brunetti, originario di Rieti, 26 anni, gestisce, con la famiglia, una catena di pizzerie nel centro Italia.

Dopo la partecipazione al reality “Temptation Island”, Mirko è pronto a farsi conoscere e a mettersi in gioco anche all’interno della Casa più spiata d’Italia.