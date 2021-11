Manuel Bortuzzo è certamente tra i concorrenti più amati di questo GF Vip. La sua storia portata sotto le telecamere ha contribuito a mandare un messaggio importante, affrontando senza tabù il tema della disabilità in tv. Del giovane ha appassionato anche la sua storia con Lulù, interrotta sul nascere a causa dell’eccessiva “oppressione” della principessa etiope.

Il presunto compenso di Manuel Bortuzzo al GF Vip

Qualcuno ha tuttavia accusato il giovane Manuel Bortuzzo di eccessivo vittimismo ma al momento continua ad essere molto amato sia dentro che fuori la Casa del GF Vip. Alcuni spettatori, intanto, si sono domandati a quanto ammontasse il cachet dell’ex nuotatore.

Ed in queste ore sarebbero spuntate le indiscrezioni in merito al presunto compenso da capogiro. A svelare la somma guadagnata da Manuel per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip è stato il portale TvZap che ha reso noto:

Stando a delle indiscrezioni, Manuel Bortuzzo guadagnerebbe 5.000 euro a settimana, 715 euro al giorno e 2500 euro a puntata. Finora, quindi, avrebbe guadagnato circa 40.000 euro. In caso di un posto sul podio finale potrebbe guadagnare invece tra i 75 e i 25 mila euro.

Non sappiamo se le somme svelate siano vere ed a quanto ammonterebbe il compenso degli altri concorrenti, ma se così fosse si tratterebbe di un bel gruzzoletto.