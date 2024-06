Quanto guadagna Giulia De Lellis? Lei interviene e parla di Chiara Ferragni 

Quanto guadagna Giulia De Lellis? Intervistata da Repubblica, l’influencer oltre a parlare di Andrea Damante e Giano Del Bufalo, ha fatto chiarezza sul suo lavoro sui social.

“Quando aprii il mio profilo Instagram ci fu un’esplosione immediata, così iniziai a raccontare la mia quotidianità, a parlare di un rossetto che mi piaceva o della maglietta che indossavo. Ma allora non lo consideravo nemmeno un mestiere, forse ancora neanche esisteva”, ha svelato la De Lellis.

Poi le precisazioni sui guadagni:

Se è vero che guadagno anche 16 mila euro per un post? No e non so perché si sia diffusa questa informazione. Capita di guadagnare tanti soldi partecipando a campagne più strutturate, ma non vendo mai una sola foto.

Giulia ha parlato pure del caso Balocco che ha coinvolto Chiara Ferragni:

Sicuramente sono una che può sbagliare tanto, però so ammettere i miei errori e affrontarne le conseguenze. Ma è impossibile dire in che modo mi sarei comportata io, bisognerebbe passarci per poterne parlare.

C’è chi invoca regole più chiare per il settore? Ci sono sempre state in realtà e io le ho sempre seguite. Ma c’è anche chi fingeva di non conoscerle.