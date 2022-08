Antonio Ricci, papà di Striscia la Notizia, ha un patrimonio particolarmente interessante, parola di Andrea Giacobino. Il giornalista de Il Tempo, infatti, ha svelato tutti i segreti del celebre regista e autore televisivo.

Un tesoretto composto soprattutto da terre e immobili: “A gestire il patrimonio è la Stone srl, società basata a Milano e costituita nel 2004 di cui amministratore unico è stato appena riconfermato Gianluigi Molineris mentre la proprietà di Ricci e della moglie Sylvia Arnaud è schermata dalla Across Fiduciaria.

L’articolo del giornalista prosegue:

In portafoglio ci sono 18 immobili a Milano e 85 in Liguria (erano 75 nel precedente esercizio) nella provincia di Savona, dove sono ubicati anche 62 terreni, cresciuti rispetto ai 58 del 2020. Lo “shopping” dello scorso anno spiega perché il controvalore delle “immobilizzazioni materiali” sia salito a 78,9 milioni dai 69,9 milioni del 2020, segno che Ricci per comprare altre case e terre ha speso 9 milioni.