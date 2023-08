Il Grande Fratello non è ancora iniziato, ma le indiscrezioni si rincorrono giorno dopo giorno, tra dettagli legati al cast ed altri alla presunta durata del reality. La nuova edizione sarà un mix tra Vip e Nip e vedrà tutta una serie di interessanti novità. Tanti i cambiamenti in serbo, a partire dall’assenza (almeno sulla carta) di momenti trash che tanto avevano interessato le precedenti edizioni.

Grande Fratello, la durata: potrebbe allungarsi, ecco di quanto

A distanza di due settimane dall’esordio della nuova edizione del GF, ecco che spunta l’indiscrezione sulla durata. E c’è già chi è pronto a giurare che il reality sia destinato ad allungarsi.

A renderlo noto è stato l’esperto di gossip, Amedeo Venza, il quale ha scritto nelle sue Stories:

Anche quest’anno il GF potrebbe avere una durata maggiore rispetto a quanto detto inizialmente! Non più 3 mesi ma 4 e forse anche 5!

Si tratta chiaramente di un rumor da prendere con le pinze, anche perché, sebbene possa essere un’ipotesi presa in considerazione dalla produzione, come sappiamo tale decisione giunge sempre in base ai risultati registrati in termini di ascolti.

Nelle precedenti edizioni il responso era solito giungere poco prima di Natale, quando veniva chiesto ai concorrenti di accettare o meno il prolungamento e quindi di continuare la loro permanenza o, in caso contrario, abbandonare il reality. E’ più probabile, dunque, che anche quest’anno possa accadere la medesima cosa, ma nel frattempo tutto appare pronto per la partenza fissata a lunedì 11 settembre, come sempre nella prima serata di Canale 5.