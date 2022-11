Nel corso della nottata di ieri, Edoardo Tavassi è stato richiamato in più di un’occasione. Prima ha spifferato a Donnamaria il preferito del pubblico parlando della classifica di gradimento e poi ha chiacchierato con Micol, Giaele e Daniele dei loro contratti.

Quanto dura il contratto del GF Vip? Secondo le mie superstar di Twitter, Daniele avrebbe svelato: tre mesi. “No, no non si può parlare di queste cose”, ha chiarito Tavassi fresco di rimprovero da parte degli autori.

Dal Moro, invece, ha confermato di avere firmato un contratto della durata di tre mesi e poi decideranno se prolungarlo o meno, esattamente come è accaduto negli anni passati.

Dopo questi discorsi Tavassi è stato nuovamente censurato dalla regia.

Ecco il VIDEO precedente con le rivelazioni fatte ad Edoardo Donnamaria.

Daniele chiedeva a Tavassi del loro contratto firmato (e lui terrorizzato: no no non si può parlare di ste cose 😆) Dan ha appena confermato che hanno firmato il contratto per tre mesi. Poi dovranno decidere se prolungarlo.

Anche quest anno la stessa cosa.#gfvip

