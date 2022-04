Jeremias Rodriguez ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi durante la scorsa puntata del lunedì sera. Nel frattempo, in attesa di rivederlo ospite in studio, il fratello di Belen e Cecilia ha condiviso una fotografia che lo mostra prima di partecipare al reality show.

Quanti chili ha perso Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi?

“15 kg fa”, ha scritto Jeremias su Instagram postando una fotografia che lo mostrava prima della sua partenza all’Isola dei Famosi.

Durante la sua permanenza in Honduras, Jeremias ha preso peso a vista d’occhio. Adesso che ha fatto ufficialmente ritorno in Italia, potrà rimettersi in forma e riacquistare qualche chilo che sicuramente male non fa!

Ecco la FOTO condivisa sui social.

Ecco alcune FOTO dall’Isola:

