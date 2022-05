Quanti saranno gli allievi che si sfideranno durante la finale di Amici 21? Il prossimo sabato sera andrà in onda la penultima puntata che traccerà i contorni delle battute conclusive.

Nel corso del daytime, Maria De Filippi ha radunato i sette allievi ancora in gara (canto: Albe, Alex, Luigi e Sissi. Ballo: Michele, Serena e Dario) per svelare le regole e il meccanismo delle ultime due puntate.

Gli allievi che si contenderanno la vittoria finale saranno cinque. Attualmente i nomi sono sette e, per forza di cose, due di loro dovranno essere eliminati nel corso della semifinale che, per l’occasione, si modificherà un po’:

La finale è a cinque. La semifinale è tutta al positivo. Le tre manche a cui siete abituati stabiliranno i tre finalisti. – spiega Maria De Filippi – i quattro andranno al ballottaggio e da lì usciranno gli altri due finalisti. No, non lo saprete in casetta… penso che lo saprete in studio.

Ci sono tre ballerini e quattro cantanti. La prima manche è di canto, la seconda di ballo, la terza di canto e poi c’è il ballottaggio. Due cantanti e un ballerino entrano sicuramente dopo tre manche in finale.