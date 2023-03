Quando torna in onda Maria De Filippi? C’è posta per te, Amici 22 e Uomini e Donne, tutte le date

La scomparsa improvvisa di Maurizio Costanzo, ha messo un freno anche alle trasmissioni condotte da Maria De Filippi e tradizionalmente in onda nel corso della settimana. Da C’è posta per te, programma del sabato, passando per i daytime di Uomini e Donne ed Amici 22, fino alla puntata domenicale del talent, tutto si è bloccato. Quando tornerà in onda la conduttrice?

Maria De Filippi, quando tornano i suoi programmi in tv?

Dopo la giustificata assenza dal piccolo schermo, Maria De Filippi sta per fare ritorno in tv con i suoi tradizionali appuntamenti. Si riparte con l’ottava e penultima puntata di C’è posta per te, in onda regolarmente nella prima serata di sabato 4 marzo su Canale 5, a distanza di due settimane dall’ultimo appuntamento.

Domenica 5 marzo toccherà poi ad Amici 22: il talent torna come da tradizione nel pomeriggio di Canale 5 e vedrà la messa in onda della puntata registrata prima della scomparsa di Maurizio Costanzo. La nuova registrazione avverrà invece venerdì 3 marzo (ma l’appuntamento lo vedremo poi il 12 marzo).

Per il ritorno di Uomini e Donne e dei suoi due troni, classico ed over, occorrerà attendere lunedì 6 marzo, in contemporanea al daytime di Amici 22. Saranno trasmesse le puntate già registrate, mentre rispetto alle nuove registrazioni, al momento non sarebbero ancora programmate le nuove date.