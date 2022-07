Quando torna in tv Barbara d’Urso con il suo Pomeriggio 5? Novità in vista in quel di Mediaset, almeno sul piano dell’informazione di Videonews. Stando a quanto reso noto in esclusiva dal blog DavideMaggio.it, pare infatti che al Biscione si stia valutando la ripresa dei programmi di informazione già dalla fine di agosto. Se per quelli in prime time di Rete 4 la notizia potrebbe non destare particolare clamore, contrariamente il possibile ritorno ad agosto di Barbara d’Urso con Pomeriggio Cinque potrebbe rappresentare una bella novità.

Barbara d’Urso torna prima in tv?

Barbara d’Urso costretta a terminare prima le sue vacanze estive? A quanto pare sì, almeno secondo le indiscrezioni di Davide Maggio che rammenta come Carmelita sarebbe inizialmente dovuta tornare al timone di Pomeriggio Cinque lunedì 5 settembre. Tuttavia, per lei il rientro potrebbe essere straordinariamente anticipato:

A Cologno si mormora di un possibile rientro agostano, c’è addirittura chi si spinge ad ipotizzare lunedì 22 agosto come possibile data di inizio.

Al momento però tutto resta ancora incerto. Ma cosa ci sarebbe dietro questo possibile cambio di calendario? Spiega ancora il blog televisivo:

Il cambio di palinsesto è dovuto alle elezioni che incombono, fissate per il 25 settembre, e che sta creando qualche problemino: chi ci lavora è già in ferie o impegnato o con Morning News. La variazione di palinsesto avverrebbe sulla scia di quanto successo in Rai e La7.

Intanto pare che oltre a Barbara d’Urso ed alla sua trasmissione potrebbero ripartire prima anche i programmi di Rete 4:

Si comincerebbe lunedì 29 agosto con Quarta Repubblica di Nicola Porro, mentre il 30 sarebbe la volta di Fuori dal Coro con Mario Giordano che tornerebbe 2 settimane prima del previsto. Nella stessa settimana anche il ritorno di Paolo Del Debbio alla guida di Dritto e Rovescio.