“Quando ti fai ingravidare da quello giusto”, Gregoraci risponde

Elisabetta Gregoraci risponde alle critiche: “Noi siamo stati insieme 13 anni e molti di più”

Elisabetta Gregoraci è finita al centro di una nuova ondata di critiche sui social dopo aver condiviso alcune foto della sua vacanza a New York insieme al figlio Nathan Falco, nato dalla relazione con Flavio Briatore.

La conduttrice ha pubblicato su Instagram una serie di scatti che la ritraggono davanti al ponte di Brooklyn, a passeggio per Central Park e durante eleganti serate nella Grande Mela. Un viaggio pieno di momenti speciali, come lei stessa ha scritto nella didascalia: “I nostri giorni insieme mi fanno bene al cuore”.

Tuttavia, quella che per Elisabetta doveva essere una semplice condivisione di momenti felici si è trasformata in un vero attacco di odio social. In tanti l’hanno accusata di ostentare lusso e ricchezza, scrivendo commenti come “Piena di soldi e zero classe” o “Maniaca nel far vedere la sua ricchezza acquisita”. Non sono mancate anche le solite insinuazioni sul suo passato sentimentale con Briatore, tra cui frasi come “Senza Briatore e i suoi soldi…”.

“Quando ti fai ingravidare dall’uomo giusto..”

Ma tra tutti, un commento in particolare ha scatenato la reazione della Gregoraci: “Quando ti fai ingravidare dall’uomo giusto ti cambia la vita”. Un’affermazione velenosa che non è passata inosservata e a cui Elisabetta ha deciso di rispondere direttamente.

La conduttrice non ha nascosto la sua irritazione e ha replicato con parole chiare: “Ingravidare? Ma come parla! Noi siamo stati insieme 13 anni e molti di più”. Con questa risposta ha voluto ribadire che la sua storia con Flavio Briatore non è mai stata una questione di interesse, ma una relazione nata da un sentimento vero e durato nel tempo.

