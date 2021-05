Quando inizia Temptation Island? Prime anticipazioni sulla nuova edizione

Non c’è estate Mediaset senza Temptation Island e in questi giorni si è tornati a parlare delle prime indiscrezioni sui palinsesti estivi legati alla rete del Biscione. Cosa dobbiamo aspettarci? Inevitabilmente torneranno le repliche ma ci sarà spazio anche per le consuete produzioni di successo tra cui proprio Temptation.

Temptation Island: ecco quando inizia la nuova edizione

Nelle ultime ore la pagina social ufficiale del programma prodotto da Fascino ha annunciato l’imminente ritorno senza tuttavia fornire una data precisa della messa in onda.

E’ stato invece il sito TvBlog.it a fornirci maggiori dettagli rispetto a ciò che riguarda la nuova edizione del programma che mette alla prova i sentimenti delle coppie partecipanti. In merito si legge:

Una certezza è quella di Temptation Island: il reality show è già al lavoro per i casting delle coppie che vedremo a partire da mercoledì 30 giugno in prima serata, sempre su Canale 5. Attenzione: il programma dal secondo appuntamento andrà in onda di lunedì, dunque dal 5 luglio. Terminerà con l’ultima puntata in onda il 2 agosto.

Nel frattempo, dunque, gli autori sono pronti a testare le varie coppie che intendono mettere i propri sentimenti alla prova certe di poter superare le tentazioni del programma. A tal proposito nel mese di marzo scorso erano stati annunciati i casting con i requisiti richiesti per prendere parte al programma estivo di Canale 5:

Se siete una coppia stabile con un’età compresa tra i 20 e i 35 anni, non avete figli in comune e non siete sposati, non avrete problemi a partecipare a Temptation Island.