Quando inizia il Serale di Amici 24? Il dettaglio svelato da una prof

La ventesima puntata del pomeridiano di Amici 24 è andata in onda ieri su Canale 5, avvicinando sempre più il pubblico alla fase serale del noto talent show condotto da Maria De Filippi. In questa fase conclusiva, gli allievi selezionati metteranno in mostra le loro abilità nel canto e nel ballo davanti a una giuria composta da tre nuovi giudici.

L’attesa per il serale di Amici 24 cresce: quando inizia?

All’interno della scuola di Amici 24, l’atmosfera è carica di tensione e determinazione. Gli allievi, supportati dai rispettivi insegnanti, stanno dando il massimo per conquistare la prestigiosa felpa d’oro, emblema dell’ammissione al serale. Fino a questo momento, i talenti che hanno ottenuto la maglia dorata sono:

Jacopo Sol

Asia

Francesco Fasano

Chiara Bacci

Alessia Pecchia

Antonia Nocca

Francesca Bosco

Nicolò Filippucci

Purtroppo, durante gli esami di sbarramento, il cantante Mollenbeck e il ballerino Antonio Affortunato sono stati eliminati, vedendo così sfumare il loro sogno di partecipare al serale.

L’indiscrezione di Lorella Cuccarini sulla data del serale di Amici 24

Il tempo stringe per gli allievi ancora in bilico, e l’ansia cresce. Ieri pomeriggio, prima della messa in onda della puntata, Lorella Cuccarini, professoressa di canto del programma, ha condiviso un’indiscrezione che ha acceso le speranze dei fan. Sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto in attesa dell’inizio della trasmissione, accompagnata dalla didascalia: “– 3 alla fine del pomeridiano”.

Se le parole di Lorella Cuccarini saranno confermate, la prima puntata del serale di Amici 24 potrebbe andare in onda già il prossimo 15 marzo. In alternativa, se ci sarà una settimana di pausa, la fase finale del programma potrebbe partire il 21 marzo. Tuttavia, per avere conferma ufficiale della data e conoscere i nomi dei giudici che comporranno la nuova giuria, sarà necessario attendere comunicazioni ufficiali dalla produzione del programma.