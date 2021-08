Quando inizia Pomeriggio 5? La trasmissione condotta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset da Barbara d’Urso tornerà in onda dal prossimo lunedì 6 settembre.

Proprio in queste ore su Canale 5 si è palesato il nuovo promo del programma che mostra particolari cambiamenti bastati quasi esclusivamente sulla cronaca e l’attualità, mettendo da parte il gossip e il trash che gli ultimi tempi offrivano i programmi condotti da Barbara d’Urso.

Ecco il PROMO UFFICIALE.

Una delle colonne sonore della mia vita… 🎶With a bit of rock music everything is fine… You’re in the mood for a dance and when you get the chance You are the dancing queen🎶 #Abba pic.twitter.com/MtxFFQc3KP

— Barbara d’Urso (@carmelitadurso) August 19, 2021