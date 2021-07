Quando inizia il Grande Fratello Vip, data e opinioniste confermate: ecco come sarà

Oggi nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2021-2022, Pier Silvio Berlusconi ha svelato come sarà la nuova edizione del Grande Fratello Vip e quando andrà in onda.

Grande Fratello Vip, ecco quando partirà e quante puntate ci saranno

La puntate si divideranno tra il lunedì e il venerdì sera per un totale di tredici puntate affiancate da 8 raddoppi settimanali che potrebbero allungarsi se il reality andrà bene.

Attualmente il GF Vip dovrebbe durare circa tre mesi. Confermate Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nel ruolo di opinioniste al fianco di Alfonso Signorini che torna al timone anche questa volta.

Ecco cosa ha affermato Pier Silvio Berlusconi a tal proposito:

Sono tredici le puntate previste e otto raddoppi settimanali, il lunedì e il venerdì. Se funziona, si allunga la durata a data da destinarsi.

Se il reality dovesse funzionare si allungherà fino alla messa in onda di uno dei due reality previsti su Canale 5: La Talpa e l’Isola dei Famosi.

Si partirà ufficialmente con l’inizio dell’autunno e la formula rimarrà pressoché invariata.

Per quanto riguarda il cast di concorrenti non ci sono state diffuse delle news ufficiali e, sotto questo punto di vista, non ci rimane che attendere.