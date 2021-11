Una delle trasmissioni più amate del sabato sera invernale di Canale 5 e che tiene incollati ogni anno milioni di spettatori è C’è posta per te, programma storico che vede alla conduzione Maria De Filippi. Un successo assicurato sul piano degli ascolti sebbene la formula sia sempre la medesima. Alla base del programma, le storie di liti, allontanamenti, rotture e disguidi e la voglia di ricominciare riaprendo la simbolica busta che separa i mittenti dai destinatari.

C’è posta per te, quando inizia la nuova stagione e ospiti

Ma quando inizia la nuova edizione di C’è posta per te? A fornirci le prime importantissime anticipazioni sulla nuova stagione ci ha pensato il portale SuperGuida Tv, secondo il quale la data della messa in onda della prima puntata della trasmissione è fissata a sabato 8 gennaio 2022, come di consueto su Canale 5 alle ore 21.30 circa.

Il medesimo portale ha però svelato anche chi saranno i primi due ospiti del programma condotto da Maria De Filippi: l’attore turco Can Yaman e il conduttore tv Paolo Bonolis. Entrambi, come da tradizione, saranno coinvolti in due sorprese che faranno come sempre emozionare il pubblico che da 20 anni resta fedele alla trasmissione del sabato sera di Canale 5.

Al momento, tuttavia, non possiamo ancora sapere in quale puntata della nuova stagione di C’è posta per te vedremo il bel Can Yaman ed il simpatico mattatore Paolo Bonolis. Per entrambi i futuri ospiti, tuttavia, non sarà la prima volta nella trasmissione della De Filippi. Già nella scorsa edizione, infatti, erano intervenuti in studio rendendosi protagonisti di grandi emozioni: l’attore fece una bellissima sorpresa alla signora Maria, invece, Paolo Bonolis a una mamma alla quale regalò una crociera per lei ed i suoi tre figli.