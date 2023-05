Quando finisce Uomini e Donne? La stagione in corso all’insegna del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 sta per volgere al termine, prima del previsto. Rispetto alle precedenti edizioni, infatti, quest’anno finirà circa due settimane prima, ed infatti in questi giorni stiamo assistendo alle famose scelte finali. Ma qual è la data di chiusura?

Quando finisce Uomini e Donne e lo speciale con ‘il meglio di’

In merito alla fine della stagione in corso di Uomini e Donne, nei giorni scorsi si è creata un po’ di confusione a causa di un commento dato sui social dall’autrice storica del programma, Raffaella Mennoia, in cui ad un utente spiegava che il dating show sarebbe finito a fine mese.

“Io triste, ma è vero che venerdì finisce U&D?”, aveva domandato un utente, ma alla domanda la Mennoia aveva replicato: “No, finisce a fine mese”, creando un piccolo equivoco rispetto alla data dell’ultima puntata stagionale.

Tuttavia, Fanpage.it ha confermato che l’ultima puntata della stagione andrà in onda domani, venerdì 12 maggio.

A partire poi da lunedì 15 maggio, andrà in onda Uomini e Donne Story, ovvero una sorta de ‘il meglio di’ racchiuso in singole puntate per due settimane circa. L’orario però sarà differente: Beautiful rimarrà invariato al suo solito orario, mentre Terra Amara si prolungherà fino alle 15.35, quindi lo speciale Uomini e Donne fino alle 16:52.