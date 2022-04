L’Isola dei Famosi 2022 segna un record: sarà l’edizione più lunga della storia del reality show in Italia. Dopo un primo “timido” allungamento, il reality condotto da Ilary Blasi inaugurerà la stagione estiva.

Isola dei Famosi da record: ecco quando finisce

Publitalia conferma infatti che il programma andrà avanti per altri due mesi, contando alla fine dell’edizione circa trenta puntate. – si legge su DavideMaggio.it – Già lo scorso anno L’Isola – in onda sempre da marzo – terminò il 7 giugno. Quest’anno andrà avanti a giugno inoltrato; non è ancora stata definita la data della finale, che dovrebbe essere lunedì 27 giugno.

E ancora:

Sarà, come detto, L’Isola dei Famosi più lunga di sempre; mai nella sua storia il reality dei naufraghi è andato oltre i tre mesi di programmazione. C’è tempo, dunque, per una sterzata che possa rinvigorire un’edizione che era partita bene ma, col passare delle puntate, si è via via “ammosciata”. Viaggia ad una media di circa 2 milioni e mezzo di spettatori, con uno share intorno al 17.7%. Decisamente modesto.

Tre nuovi ingressi

Nel frattempo stanno per arrivare in Honduras anche tre nuove naufraghe (ed una la conosciamo molto bene proprio per merito del reality show).