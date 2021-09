Da lunedì 13 settembre si accendono ufficialmente i riflettori sulla sesta edizione del Grande Fratello Vip, che ci terrà compagnia per due appuntamenti a settimana, il lunedì ed il venerdì, come nella migliore tradizione. Sappiamo quando inizia, ma quando finirà la terza edizione consecutiva condotta da Alfonso Signorini?

GF Vip, quando finisce e diretta dalla Casa: parla Signorini

In queste ultime settimane, in riferimento al GF Vip 6 si è parlato spesso di una edizione da record sul piano della durata. Il padrone di casa però, tra le pagine del settimanale Chi non si è sbilanciato troppo limitandosi a commentare:

Neanch’io lo so. L’anno scorso avrei dovuto fare tre mesi e sono diventati sei, quest’anno potrebbe essere lo stesso ma dipende anche dall’evoluzione del programma. La tv è fatta di incognite.

Dunque, in soldoni dipenderà molto dagli ascolti. Signorini si è espresso anche sulla diretta del GF Vip 6 dopo le voci di una leggera differita che avrebbe permesso di intervenire e togliere eventuali eccessi verbali o frasi che avrebbero potuto portare alla squalifica dei concorrenti. In merito ha commentato:

Ci sarà la diretta, ci siamo opposti alla differita perché avrebbe snaturato la verità del gioco. Ho chiesto, però, una maggiore elasticità nei confronti del politicamente scorretto. Certi provvedimenti che magari non sono stati presi per placare gli strali dei social mi sono parsi anacronistici. Mi piacerebbe sottolineare che a offendere, talvolta, non è la parola ma l’intenzione: bisogna vedere il contesto senza essere farisaici. Questo non significa ‘liberi tutti’: chi bestemmia va fuori, come chi offende, denigra o è violento. Ma in altri casi, occorre sempre inquadrare la situazione.