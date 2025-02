Ieri sera, durante la puntata in diretta del Grande Fratello su Canale 5, Alfonso Signorini ha fatto un annuncio che ha messo fine alle indiscrezioni sulla durata del reality. Dopo settimane di congetture, il conduttore ha svelato ai concorrenti e al pubblico la data della finale, ponendo così fine ai dubbi su un possibile prolungamento dello show fino a maggio o giugno.

L’attuale edizione del Grande Fratello, partita lo scorso settembre, sembrava destinata a battere ogni record di durata, tanto che gli stessi concorrenti avevano iniziato a fare ipotesi su una possibile conclusione a ridosso dell’estate. Tuttavia, l’annuncio di Signorini ha spiazzato tutti, smentendo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane.

Il tema della durata del reality è stato al centro dell’attenzione fin dall’inizio di questa edizione, tanto che lo stesso Signorini aveva più volte alimentato la suspense parlando di un “giro di boa” senza però fornire dettagli precisi sulla conclusione del programma.

Ieri sera, però, il conduttore ha finalmente deciso di svelare la verità, dichiarando:

Anche questo, come vedete, è un televoto molto duro, ma sapete, ormai siamo al giro di boa e sarà sempre così ogni settimana. Ah, a proposito di questo giro di boa, so che voi ogni volta entrate in paranoia quando io parlo del giro di boa ed entrate in confessionale a chiedere se il programma finirà a maggio o giugno. Allora stasera vi svelo quando finiremo: ragazzi tranquilli, finiamo alla fine di marzo. Quindi sereni che manca ancora poco e ci siamo quasi, tra un mese e mezzo ci sarà la tanto attesa finale.