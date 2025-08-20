Quando Fedez chiamò Chiara col nome “Angelica”, il vecchio video

Fedez e la gaffe con Chiara Ferragni mentre era ancora sposato

Fedez ha davvero chiamato Chiara “Angelica” in un vecchio video quando stavano insieme? Il video fa impazzire il web

Negli ultimi giorni un vecchio video di Chiara Ferragni e Fedez è tornato virale su TikTok per un dettaglio che ha fatto sobbalzare i fan più attenti. In molti, infatti, sono convinti che il rapper si rivolga alla moglie chiamandola… Angelica. Un nome che non passa inosservato, visto che Angelica Montini è stata indicata mesi fa – da Fabrizio Corona – come la donna con cui Fedez avrebbe avuto una relazione clandestina durante il matrimonio con Chiara. A quel tempo, il cantante non smentì le voci.

“Ceh, Ange, ma perchè?”

La clip, risalente a quando i Ferragnez vivevano ancora insieme a CityLife, è una semplice storia Instagram in cui i due scherzano in ascensore. Chiara, con indosso un paio di tacchi vertiginosi, prende in giro il marito: “Stasera sono un po’ più alta di Fede…”.

Lui risponde, ridendo: “Sì, vabbè, fai vedere che tacchi hai messo scusa!”.

Fin qui tutto nella norma. Ma pochi secondi dopo, una frase di Fedez ha acceso i dubbi: alcuni utenti sostengono di aver sentito chiaramente “Ceh, Ange, ma perché?”. Secondo altri, invece, si tratterebbe semplicemente di una frase confusa, forse “Ma già, cioè ma perché”, resa poco comprensibile dal tono colloquiale.

Il dibattito, ovviamente, è esploso: tra chi è certo che il nome “Angelica” sia sfuggito per errore e chi invece parla di semplice illusione acustica, il video continua a collezionare visualizzazioni e commenti. Di certo c’è che il sospetto, anche a distanza di tempo, alimenta nuove teorie sulla relazione tra Fedez e Ferragni e sulle dinamiche che hanno portato alla loro crisi.

Il video

I commenti