“Ho visto lei che bacia lui che bacia lei, che bacia me”, il quadrilatero del GF: la fidanzata di Stefano sbotta (e non solo lei)

L’ingresso di Stefano Tediosi nella Casa del Grande Fratello si è rivelato più turbolento del previsto. Mentre il pubblico iniziava a conoscerlo, una bomba è esplosa sui social: il concorrente avrebbe una fidanzata da alcuni anni, così come ha svelato Deianira Marzano.

La fidanzata di Stefano sbotta dopo il suo ingresso al GF

A lanciare l’accusa è stata l’influencer Deianira Marzano, che ha svelato l’esistenza di una ragazza di nome Erica, fidanzata con Stefano da ben tre anni. Secondo la Marzano, Tediosi avrebbe nascosto la relazione alla sua compagna, assicurandole che la sua partecipazione a Temptation Island fosse solo un’opportunità di lavoro.

Chi è Stefano Tediosi: la relazione con Federica Petagna e l’ingresso al GF, ex fidanzate e passato prima della TVhttps://t.co/K8f88XdqNo#grandefratello pic.twitter.com/NNtVmT3HJu — BlogTivvu.com (@blogtivvu) November 12, 2024

A sostegno delle sue affermazioni, Deianira ha mostrato sui social network diverse prove, tra cui foto e video che documenterebbero la relazione tra Stefano ed Erica. La ragazza tradita avrebbe inoltre pubblicato un post su Instagram in cui accusa il concorrente del Grande Fratello di averla tradita.

Un particolare dettaglio ha ulteriormente alimentato le polemiche: il tatuaggio di Stefano con la scritta “È colpa mia”. La presunta fidanzata ha commentato ironicamente: “Direi che hai scelto la frase perfetta do tatuarti per raccontare chi sei… peccato che parla più la pelle che le azioni!”.

Un quadrilatero amoroso sempre più complesso

La vicenda si complica ulteriormente se si considera la relazione di Stefano con Federica Petagna, conosciuta a Temptation Island. Mentre i due sembravano una coppia affiatata, le rivelazioni di Erica gettano ombre sulla sincerità dei loro sentimenti.

Proprio Federica, inoltre, pare che abbia baciato e conosciuto anche altri ragazzi una volta terminata la sua relazione con Alfonso, ecco le nuove indiscrezioni di Deianira:

La scheda di Federica

Federica Petagna, ventenne originaria di Napoli, è un’estetista specializzata in manicure. Per 8 anni è stata fidanzata con Alfonso, 25 anni, con il quale è andata a convivere un anno fa. La loro relazione è stata segnata dalla gelosia del ragazzo, che non le permetteva di vivere la sua giovane età come lei avrebbe voluto. Federica ha deciso di partecipare a Temptation Island con la speranza che il programma potesse far capire ad Alfonso il suo bisogno di libertà e spensieratezza. Nel corso delle puntate Federica comincia a sentirsi più libera e si avvicina a Stefano. I due fidanzati, però, decidono di uscire dal programma insieme con la promessa da parte di lui di vincere la sua gelosia. Federica, però, non appena rientrata a casa, si è resa conto di non essere più innamorata di lui.

Federica lascia Alfonso ed ammette: “Ho sentito Stefano, ci stiamo conoscendo ma a prescindere da Stefano, non voglio stare con lui”.