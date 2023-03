L’Isola dei Famosi 2023 non è ancora cominciata ma già sta creando le prime polemiche tra concorrenti. Secondo una indiscrezione uscita tra le pagine di Nuovo TV, pare che si siano aperte le danze di una protesta.

Isola dei Famosi 2023, naufraghi protestano: “Concorrente puzza troppo!”

La richiesta dei concorrenti? Escludere un naufrago perché, secondo loro, “puzza troppo”. Secondo quanto si riferisce, la persona in questione sarebbe un “famoso cantante campano” per il quale sarebbe stata chiesta l’esclusione dall’Isola per un “problema serio”.

La problematica, si legge sul settimanale, riguarderebbe il fatto che il cantante “non riesce a contenere la sudorazione e l’odore. Un marchio di fabbrica che si vede e si sente”. I naufraghi, per questo motivo, si sarebbero ribellati fin dalle prime battute, evidenziando malcontento:

Gli altri concorrenti in gara si sono ribellati solo al pensiero. Una gentil donna ha persino minacciato di ritirarsi, così hanno ritirato la proposta di lui. Aiutino? Veste casual.

Di chi si tratta?

Tra gli attuali nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023, al momento, non vi è traccia di alcun cantante campano.

Isola, il cast di concorrenti della nuova edizione