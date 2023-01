“Puzza”: ex del GF Vip non esclude confronto con Oriana e lancia una frecciatina a Dayane Mello

Continuano gli attacchi ad Oriana Marzoli da parte di una ex concorrente del GF Vip, Dana Saber. Già durante la sua permanenza nella Casa di Cinecittà, la modella italo-marocchina si era scagliata contro la coinquilina venezuelana dandole della sporca.

Dana Saber torna a parlare di Oriana e non solo

Nelle passate ore Dana ha risposto ad alcune domande dei suoi follower, alcune delle quali relative proprio al suo rapporto complicato con Oriana, ed ha approfittato per ribadire il suo punto di vista.

Alla domanda di un utente: “Oriana puzzava?”, la Saber ha risposto senza tanti fronzoli con un secco “Si”.

Successivamente ha messo insieme una serie di curiosità degli utenti ed ha risposto a varie domande riservando qua e là anche qualche frecciatina. Intanto non ha escluso un confronto con Oriana al GF Vip. A proposito di ex inquiline ha ammesso di sentire la mancanza di Antonella e Nikita. Infine non poteva mancare una frecciatina alla sua ex amica Dayane Mello: “Dayane chi???”.

Dana Saber non esclude il ritorno (al GF Vip), ma intanto continua a lanciare frecciatine a Dayne Mello🤐#gfvip #oriele #DayaneMello pic.twitter.com/LxqVviS7IM — BlogTivvu.com (@blogtivvu) January 23, 2023

Insomma, Dana Saber avrebbe ancora tanto da dire e spillare, quindi un suo eventuale ritorno per un confronto nella Casa del GF Vip potrebbe regalare qualche nuova scintilla.