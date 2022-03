Andrea Pucci, dopo le frecciatine in seguito alla prima puntata de La Pupa e il Secchione Show, è tornato a “pungere” Carmelita per il “crollo” degli ascolti di Italia 1.

Pucci “punge” Carmelita dopo gli ascolti disastrosi de La Pupa e il Secchione Show

Pucci, prima della puntata, ha invitato i fan a seguirlo su Rai2: “Mi hanno tolto La Pupa e il Secchione e così io stasera sono a Stasera tutto è possibile con il mio amico Stefano De Martino. Una trasmissione leggera dove si ride, si sta bene, spensierata… eh, mi avete tolto La Pupa e il Secchione ed io devo lavorare, devo lavorare!”.

Stamattina, una volta scoperti gli ascolti TV, il comico milanese ha continuato a gioire:

Il nostro lavoro è gratificato da quanti di voi seguono quello che facciamo, e sto godendo come un pazzo, la trasmissione condotta magistralmente dal mio amico Stefano De Martino ha distrutto tutto ciò che era contro di noi!

E se il buon De Martino ha battuto clamorosamente Live Non è la d’Urso La Pupa e il Secchione Show, la nostra Carmelita Nazionale in barba al “tonfo” ha esultato su Instagram:

Buongiorno!! Ieri su Italia1 ci avete regalato picchi di 2 milioni di spettatori e del 17% di share con la terza puntata de #lapupaeilsecchioneshow ! Grazie per averci seguito! E ancora non sapete chi arriverà in studio alla quarta… Preparatevi!

Chi arriverà per la quarta puntata? Io mi sono divertita a fare la lista dei potenziali ospiti che potrebbero palesarsi sul palcoscenico de La Pupa e il Secchione Show e vorrei condividerla con voi, vediamo se, con il passare delle puntate, avrò azzeccato o meno qualche nome.

Partiamo così:

Alex Belli (per Mila Suarez), Delia Duran (anche lei per Mila), Francesca Cipriani (Pupa per eccellenza, magari per la finale), Paola Caruso (dopo “l’allergia”, potrebbe avere il contentino di tornare come “pupa bonus” per una sera), Luigi Favoloso (geloso di Elena Morali), Maria Monsè, Paolo Brosio (per un confronto con la sua ex), Stella Starlight, Valeria Marini, Antonella Fiordelisi (per una faccia a faccia con Lenticchio), Alessia Macari, Antonella Mosetti (acerrima nemica di Federico Fashion Style), Camilla Lucchi, Cristiano Malgioglio e Fabiana Britto (giuro che se mi vengono in mente altri nomi aggiornerò la lista).